Der WAC reiste einen Tag früher vom Trainingslager in Windischgarsten ab. Da am Tag nach dem 3:1 über Podbrezova (SVK) sowieso Regeneration anstand und heute sowie Montag frei ist, entscheid man sich nach einer Vormittagseinheit zur Abreise. Trainer Didi Kühbauer zeigte sich speziell mit der zweiten Hälfte gegen die Slowaken sehr zufrieden. Zudem lobte er die drei Neuzugänge Nikolas Polster, Nico Wimmer und Dejan Zukic, der eine Stunde lang im Mittelfeld die Fäden zog, bereits die Ecken ausführte und Simon Piesinger eines seiner zwei Tore auch per Corner vorbereitete. „Man hat schon gesehen, dass er ein guter Fußballer ist“, sagt Kühbauer.