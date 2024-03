„Ich bin mit der Saison nicht zufrieden, da ich in meinen Leistungen stagniert bin. Ich war mental verunsichert, aber der Spaß und der Antrieb sind mir dennoch nicht abhandengekommen. Man lernt nie aus“, verdeutlicht Eisschnelllauf-Queen Vanessa Herzog im Vorfeld der Einzelstrecken-Weltmeisterschaft in Inzell. Es ist für sie eine Art „Heimspiel“. „Unsere Familien und einige Freunde aus Kärnten werden da sein. Ich freue mich drauf, fühle mich hier extrem wohl und kenne den Bäcker bis zum besten Cafe“, erzählt die Ferlacherin, die seit zehn Tagen in Bayern weilt.