„Wir sind ein Risiko eingegangen, haben herumexperimentiert und technische Fehler haben sich eingeschlichen. Es gibt halt Phasen, in denen alles in die verkehrte Richtung geht. Der Teufelskreis war zu dem Zeitpunkt nicht aufzuhalten. Es hat mich genervt, da ich körperlich besser drauf war, als je zuvor“, verdeutlichte Kärntens Eis-„Queen“ Vanessa Herzog seinerzeit nach dem verpatzten Saisonauftakt in Asien Ende November.