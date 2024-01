Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat bei den Europameisterschaften in Heerenveen über 500 Meter die Bronzemedaille gewonnen. Die Kärntnerin musste sich in 37,89 Sekunden nur den Niederländerinnen Femke Kok (37,28) und Jutta Leerdam (37,70) geschlagen geben. Es ist ihre insgesamt dritte EM-Einzelmedaille über die kürzere Sprintdistanz nach Gold 2018 und Silber 2020. Einzel-EM-Medaillen werden seit 2018 in geraden Jahren vergeben, 2022 war Herzog nicht am Start gewesen.