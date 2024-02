Sie hat es verschwiegen, da sie nichts Negatives aufkommen lassen wollte. „Ich bin nicht der Typ, der im Vorfeld so etwas herausposaunen will. Ich wollte es mir nicht eingestehen, dass ich krank war und es nicht gut gehen kann“, verriet Eisschnellläuferin Vanessa Herzog am Sonntag kurz vor ihrer Heimreise über New York, Frankfurt bis nach Laibach.