Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Da macht Eisschnelllauf-Queen Vanessa Herzog keine Ausnahme. Die Ferlacherin weilt seit zwei Wochen in der Olympia-Stadt in Salt Lake City. Am US-Schauplatz in Utah gehen ab Freitag die nächsten Weltcuprennen in Szene und Herzog kennt nur eine Devise: Sie will ihre österreichischen Rekorde knacken.