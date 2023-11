Während Tom Herzog in Japan um Mitternacht von einem Erdbeben aus dem Schlaf gerissen wurde, verschlief Eis-Queen Vanessa Herzog die Erschütterungen. „Das Epizentrum war zwar ziemlich in der Nähe, aber ich hatte so einen tiefen Schlaf. Tom meinte, dass sein Bett durch die Gegend gefahren ist. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass es insgesamt sieben Erdbeben in Japan gegeben hat“, erzählt die Ferlacherin, die seit einer Woche in Obihiro weilt.