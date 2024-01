Im eishockey-verrückten Kärnten ist der Name Heimo Lindner für viele nach wie vor ein Begriff. Insgesamt zwölf Saisonen absolvierte der gebürtige Klagenfurter in Österreichs höchster Spielklasse, darunter fünf für seinen Stammverein KAC, sechs beim HC Innsbruck und eine in Feldkirch. In insgesamt 445 Spielen brachte es der heute 45-Jährige auf 147 Tore, 139 Assists und darüber hinaus auf 716 Strafminuten. Nach seiner aktiven Karriere wechselte der ehemalige Stürmer, der seit vielen Jahren in Vorarlberg (Anm.: Lauterach) seinen Lebensmittelpunkt hat, in die Versicherungsbranche.