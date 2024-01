Die Kurve zeigt steil nach oben. Waren es in ORF 1 im Schnitt 91.000 Zuschauer, die den EM-Auftaktsieg der Handball-Nationalmannschaft gegen Rumänien verfolgten, sahen am Dienstag die letzten Minuten des Entscheidungsspiels gegen Spanien im Schnitt 590.000 Menschen. Die entscheidende Phase wurde im Anschluss an den Damen-Slalom in Flachau direkt in ORF 1 übertragen – zusätzlich zur Übertragung auf ORF Sport+. Zusammengerechnet ergibt sich dadurch die höchste je in Österreich über den Teletest festgestellte Handball-TV-Quote.

Der bisherige Höchstwert stammt von der Heim-Europameisterschaft 2020, als Österreich auf Deutschland traf und im Schnitt 349.000 Zuschauer in Österreich vor dem Fernseher saßen. Diese prestigeträchtige Begegnung wiederholt sich am Samstag im Hauptbewerb. Als Reaktion auf das hohe Seherinteresse zeigt der ORF nun alle weiteren Österreich-Spiele der Hauptrunde in ORF 1:

18. Jänner: Ungarn - Österreich, 15.30 Uhr

20. Jänner: Deutschland - Österreich, 20.30 Uhr

22. Jänner: Frankreich - Österreich, 18.00 Uhr

24. Jänner: Österreich - Island, 15.30 Uhr

Apropos Deutschland: Auch dort sorgt die Heim-Europameisterschaft für Topquoten: Acht Millionen Zuschauer verfolgten am Dienstag die erste Niederlage der Deutschen im Turnier. Heute geht es für die Deutschen gegen Island weiter.