Österreichs Herren-Nationalteam steht sensationell in der Hauptrunde der EM. In Köln trifft das Team von Trainer Aleš Pajovič Ungarn (18. 1., 15.30 Uhr), Gastgeber Deutschland (20. 1., 20.30 Uhr), Frankreich (22. 1., 18 Uhr) und Island (24. 1., 15.30 Uhr). Vom Auftreten in der Vorrunde zeigte sich auch Österreichs legendärer Kapitän Viktor Szilágyi beeindruckt.

Viktor Szilágyi absolvierte 203 Spiele für Österreich und führte das Team als Kapitän durch einige Großereignisse © APA