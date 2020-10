Facebook

Brucks Jakob Erlsbacher (links) im Duell mit Luka Vindis © Richard Purgstaller

Lafnitz Am. – Mettersdorf 2:2. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging es im Duell der Lafnitz Amateure gegen Mettersdorf mit einem 1:1 zum Pausentee. In der 73. Minute bog Mettersdorf auf die Siegerstraße ein, als Kiric zum 2:1 für die Gäste traf. Durch einen späten Elfmeter für die Heimischen reichte es für die Gäste dann aber doch nur zu einem Punkt. "In Lafnitz einen Punkt zu machen, ist in Ordnung. Allerdings tut der Elfmeter schon weh", sagte Mettersdorf-Trainer Thomas Hack.