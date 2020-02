Florian Wiegele, Torhüter des steirischen Landesliga-Klubs Lebring, erhielt überraschende Post vom ÖFB und wurde in das U19-Nationalteam einberufen.

Florian Wiegele © Richard Purgstaller

Da haben die Verantwortlichen bei Landesligist Lebring nicht schlecht geschaut, als Post vom ÖFB kam. Der 18-jährige Torhüter Florian Wiegele wurde in das U19-Nationalteam, das zwei Testspiele gegen Kroatien bestreitet, einberufen. "Am Sonntag geht es los", sagt Wiegele, der aktuell beim Bundesheer seinen Grundwehrdienst leistet. "Sehr überraschend" wäre die Einberufung gekommen. Länderspielerfahrung hat Wiegele bereits. Für die U15 spielte er sechs Mal, in der U17 wäre er einberufen gewesen. "Ich war dann aber angeschlagen."