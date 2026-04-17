Es war an Fabian Schubert, vom Elfmeterpunkt aus die zweite Regionalliga-Niederlage der Voitsberger in Serie zu verhindern. Erst hatte der Ex-Bundesliga-Spieler den Ausgleich in Wallern geschossen und dann verwandelte er sicher. Zu Gleisdorfs Pech, das in zwei Eigentoren gipfelte, kam gegen die LASK Amateure auch ein wenig Unvermögen dazu. „Der Spielverlauf war bitter für uns. Wir hatten aber auch vier hundertprozentige Chancen und diese nicht genutzt“, sagt Trainer Marko Kovacevic nach dem 1:3 (0:1), „das kannst du dir gegen ein Spitzenteam auch nicht erlauben.“

In der Landesliga gaben sich die Topteams keine Blöße und siegten deutlich. Spitzenreiter Tillmitsch – Filip Smoljan mit Triplepack – fertigte Fehring 5:1 (2:0) ab, doch bleibt der Vorsprung nach dem sechsten Sieg en suite bei drei Zählern: Denn Ilz darf nach dem 5:2 (3:0) gegen Lebring weiter hoffen und hat damit auch einen Konkurrenten geschwächt. „Es war eine geschlossen starke Mannschaftsleistung über 90 Minuten und wir haben den Matchplan durchgezogen und den Gegner in allen Zonen gut beschäftigt“, sagt Trainer Christian Scheer nach dem „extrem wichtigen Sieg. Wir wollen so lange es geht vorne mitspielen.“. Dominik Weiss traf drei Mal, Alexander Rother zwei Mal für Lebring. Mit Wildon und Allerheiligen siegten auch die Verfolger und so wandelte sich an der Spitze nichts.