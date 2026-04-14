Die UVC-Graz-Volleyballerinnen stehen in der Finalserie um den österreichischen Meistertitel. Die Steirerinnen siegten am Dienstag im letzten Spiel der „best of five“-Semifinalserie bei den Linz AG Steelvolleys 3:0 (23,22,13), entschieden so den Vergleich 3:2 für sich. Graz hatte in der Serie 2:0 geführt und am Sonntag im vierten Match sechs Matchbälle vergeben, war nun aber klar besser. Das „best of five“-Finalduell mit Titelverteidiger VB NÖ Sokol/Post beginnt am Sonntag.