Plötzlich Favorit: So oder so ähnlich lässt sich die Ausgangslage des TSV Hartberg in der heute (20.20 Uhr) beginnenden „Best of seven“-Finalserie der Volleyball-Bundesliga gegen Ried beschreiben. So nah, so greifbar wie derzeit war der Meistertitel für die Oststeirer noch nie. Nicht nur deshalb kommt einem Volleyballer im Hartberger Team eine besondere Rolle zu: Max Thaller weiß mit all seiner Erfahrung mit der Situation bestens umzugehen. „Der Verein ist verdammt schnell gewachsen. Vor fünf Jahren hat er gerade noch die Liga gehalten, plötzlich sind wir die Favoriten auf den Titel. Das muss man wegstecken und cool bleiben.“ Das weiß Thaller, weil man die Kehrseite des Favoritseins in der aktuellen Saison kennenlernen musste. Das Cup-Finale ging an Außenseiter Graz. „Da haben wir vergessen, was zu tun ist. Aber diese Niederlage war schon für etwas gut. Jetzt haben wir einen klaren Fokus darauf, was unsere Aufgabe ist.“

Im Jahr 2022 ist Thaller nach acht Jahren, die er zum Großteil im Ausland verbracht hatte, nach Hartberg zurückgekehrt. Nach seiner letzten Auslandsstation in Bulgarien hat er sich nach einer Veränderung gesehnt. Aus dem Angebot von Trainer Markus Hirczy, sich in Hartberg fit zu halten, wurde eine fixe Verpflichtung – und aus Hartberg plötzlich ein Titelkandidat. „Wir hatten eine große Fanbasis, die dann bei den Erfolgen wieder zurückgekommen ist. Die Halle wurde erhöht und wir haben eine tolle Spielergeneration, von der wir profitieren und profitiert haben“, zählt Thaller die Bausteine des Erfolgs auf.

Zwei Jahre lang war für Hartberg in der Finalserie gegen den vom Profigeschäft zurückgetretenen Ligakrösus Hypo Tirol nichts zu holen. Nun bildet Ried eine bezwingbare Hürde. „Ried ist heute da, wo wir vor drei, vier Jahren waren. Wir müssen an die Sache herangehen, wie es Tirol damals bei uns gemacht hat: Die sind souverän über uns drübergefahren“, erinnert sich Thaller und gibt die Devise vor: „Ried soll schon spüren, dass wir das wirklich wollen.“

Die Hartberger sind voll auf das Finale fokussiert © GEPA pictures/ Kevin Hackner

Was die Zukunft bringt, weiß Thaller noch nicht. Er plane nie weit nach vorn, sagt er. Was er weiß: dass er sich wohlfühlt. „Früher habe ich immer gesagt, dass ich einmal zurückkommen und ein gescheites Niveau in Hartberg spielen möchte. Das habe ich mir immer gewünscht.“

UVC-Volleyballerinnen haben nächsten Matchball

Noch um ihre Finalteilnahme kämpfen müssen die Volleyballerinnen des UVC Graz: Sie spielen heute (18.30 Uhr) vor Heimpublikum im vierten Duell der „Best of five“-Halbfinalserie um den dritten Sieg gegen Linz und damit um das Finalticket. Das Duell um Platz sieben gegen Klagenfurt bildet davor (16 Uhr) das letzte Saisonspiel des Männer-Teams der UVC Graz.