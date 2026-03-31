Während in der Halbfinalserie zwischen den Erzbergmadln und Sokol/Post bereits zwei Spiele absolviert wurden – die Steirerinnen stehen nach 0:2-Rückstand vor dem Aus –, geht es für den UVC Graz erst heute los. Die Grazerinnen wollen ins Endspiel der Volleyball-Bundesliga einziehen und dafür in der „Best of five“-Serie gegen Linz bestehen. Das erste Spiel findet heute (20.15 Uhr, ORF Sport+) in Oberösterreich statt. „Wir haben in Linz bereits gewonnen und wollen ihnen auch im Halbfinale ein Bein stellen“, sagt UVC-Coach Frederick Laure. Linz sei natürlich „der Favorit, aber wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Es wird nicht einfach, aber wir haben das Zeug dazu.“

Tatsächlich konnten sich die Steirerinnen in der Stahlstadt im Grunddurchgang mit 3:2 durchsetzen, dafür mussten sie sich daheim mit 0:3 geschlagen geben. Im Play-off zählt dies aber ohnehin nicht mehr. „Wir sind 1500 Grad heiß auf die Steelvolley“, sagt Libera Anna Oberhauser. Den passenden Schmelzpunkt für Stahl hat man im Grazer Lager also bereits ermittelt, nun gilt es, das auch auf dem Spielfeld zu zeigen. Die Erzbergmadln sind erst am Samstag wieder gefordert. Ein Sieg ist in Wien Pflicht, um die Finalchance am Leben zu halten.