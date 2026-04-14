Lebensmittel haben mehr zu bieten als nur satt zu machen: Neben Nährstoffen können sie auch sogenannte bioaktive Stoffe liefern. Diese können im Körper einiges bewegen: den Stoffwechsel unterstützen oder das Immunsystem stärken. Wie diese Substanzen im Darm mikrobiell verarbeitet werden und welche Rolle die Abbauprodukte für die Verhinderung von Erkrankungen wie Übergewicht (Adipositas) oder Diabetes spielen, untersucht die MedUni Graz mit europäischen Forschungspartnern.

Im EU-geförderten Forschungsprojekt „BioTransform“ arbeiten insgesamt 16 europäische Institutionen zusammen. Sie verfolgen die These, dass nicht nur die ursprünglichen Inhaltsstoffe eines Lebensmittels, sondern vielmehr die Stoffwechselprodukte, die durch den Abbau durch Mikroorganismen im Darm entstehen, für die gesundheitsfördernde Wirkung verantwortlich sind. „Wir wollen nachvollziehen, was nach dem Verzehr im Körper passiert und welche Stoffe tatsächlich für die positiven Effekte bestimmter Ernährungsweisen verantwortlich sind“, erläuterte die Grazer Projektleiterin Sandra Holasek von der MedUni Graz.

Sandra Holasek, MedUni Graz © Harry Schiffer Photodesign

Heidelbeeren und Oliven unter der Lupe

Als ersten Schritt nehmen die Forschenden zwei häufig konsumierte Nahrungsmittelgruppen unter die Lupe: Oliven und Heidelbeeren. Die beiden Lebensmittel gelten als besonders günstig für die Stoffwechselgesundheit, beide enthalten viele Polyphenole: Das sind Phenolsäuren, Flavonoide sowie polyphenolische Amide, die mit positiven Gesundheitseffekten in Verbindung stehen. Wie der Körper diese Substanzen verarbeitet, ist jedoch nicht vollständig geklärt. Die Darmflora dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen, aber es kann noch nicht genau dargestellt werden, wie diese Verbindungen umgewandelt werden.

„Wir wollten die europäische Ernährung abbilden und haben uns dazu auf zwei Schlüssel-Lebensmittel der nordischen sowie der mediterranen Küche konzentriert“, erklärt Holasek. Sowohl die nordische wie auch die mediterrane Ernährung bieten eine gesunde Mischkost: viele pflanzliche Lebensmittel und darunter eben die Heidelbeere und die Olive, die besonders reich an den Pflanzenfarbstoffen (Polyphenolen) sind. „Wir verstehen noch nicht genau, warum diese Inhaltsstoffe so gesund für uns sind“, sagt Holasek – eben das werde in diesem Forschungsprojekt untersucht.

3,2 Millionen Euro für die Forschung

Das will das interdisziplinäre Team in den kommenden dreieinhalb Jahren herausfinden. Die Sequenzierung der Darmflora, Metabolitenprofile, Computermodelle, In-vitro-Tests und Pilotstudien am Menschen stehen am Weg dorthin. Koordiniert wird das Projekt mit einer EU-Fördersumme von 3,2 Mio. Euro von der Universität Antwerpen. Im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen werden auch elf Doktoranden ausgebildet.