Über viele Jahrzehnte war „Trooping the Colour“ ein Spektakel zu Ehren des Geburtstages der britischen Übermonarchin Elizabeth II. – gestern kam bei Prachtwetter zum vierten Mal der älteste Sohn der 2022 Verstorbenen zu Ehren. Charles III. dürfte die Zeremonie im Schlaf kennen, war er doch mit drei Jahren zum ersten Mal bei der Parade dabei.

1400 Soldaten mit Garderang

Mehr als 1400 fein herausgeputzte Uniformierte nahmen einmal mehr bei der Parade auf der „Horse Guards Parade“, dem größten offenen Platz in London, teil: Im Fokus standen die Soldaten der Household Division, in der alle britischen Infanterie- und Kavallerieregimenter mit Garderang zusammengefasst sind. Dazu 200 Pferde, über 400 Musiker und über der britischen Hauptstadt Jets der Royal Air Force. Dass „Trooping the Colour“ einmal mehr am zweiten Samstag im Juni und nicht am eigentlichen Geburtstag gefeiert wurde, ist nachvollziehbar: Elizabeth II. kam im April, Charles im November zur Welt – hier gilt es trotz fortschreitenden Klimawandels das launisch-herbe britische Wetter zu beachten.

Stars des Tages waren Kate, die Frau des künftigen Königs William, und ihre drei, im Rampenlicht bereits sehr sicher wirkenden Kinder George, Charlotte und Louis. Die Prinzessin von Wales steht nach ihrer Krebserkrankung wieder in der Öffentlichkeit und liegt in der generell schwindenden Gunst für das Königshaus zusammen mit William ganz vorne. Hier sollte mit viel Pomp etwas heile (royale) Welt wiederaufgeführt werden.

Skandale demolieren das Image

Das britische Königshaus hat das Signalisieren (oder Vorgeben) einer funktionierenden Einheit bitter nötig: Der in den Sumpf rund um US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verstrickte Königsbruder Andrew wurde im Februar temporär festgenommen, seine Ex-Frau Fergie tauchte mit ab, dazu bleibt das royale Verhältnis zum 2020 in die USA entwichenen Königssohn Harry schwer belastet.

Dass am Ende auf Kommando von Charles III. brav und einträchtig vom Balkon des Buckingham Palace gewunken wurde, besänftigte Gegner der angezählten Demokratie gewiss nicht: Sie hielten Schilder mit der Aufschrift „Not my King“ .