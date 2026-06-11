Erst kürzlich berichteten norwegische Medien, dass Marius Borg Høiby (29) nicht aus der U-Haft entlassen wird. Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) hatte die Freilassung beantragt, um bei seiner kranken Mutter sein zu können. Nun soll er weiteren Berichten zufolge selbst im Krankenhaus liegen, wie unter anderem „Dana Press“ schreibt.

Høiby soll von Polizeibeamten in eine Klinik in der Region Østlandet begleitet worden sein und dort sogar die Nacht verbracht haben. Die Hintergründe für seinen Krankenhausaufenthalt sind jedoch weiterhin unklar. Gegenüber dem Medium „Se og Hør“ sagte sein Anwalt lediglich knapp: „Dazu habe ich keinen Kommentar.“

Urteil am Montag

Bereits am kommenden Montag wird das Urteil im Mammutprozess gegen Høiby verkündet. Der älteste Sohn der Kronprinzessin ist in 40 Punkten angeklagt. Unter anderem soll er vier Frauen nach norwegischem Recht vergewaltigt haben, während diese schliefen. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre und sieben Monate Haft gefordert.

Der Prozess gegen ihren Sohn sowie der Skandal um ihre Freundschaft zu dem verstsorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatten Mette-Marit in den vergangenen Monaten zusätzlich zu ihrer Krankheit schwer belastet. Die Kronprinzessin leidet an der chronischen, unheilbaren Krankheit Lungenfibrose.

Mette-Marit wartet auf eine neue Lunge

Vergangene Woche kam sie deswegen auf die Warteliste für eine Lungentransplantation. Voraussetzung dafür ist laut norwegischen Medien, dass ein Patient ohne eine neue Lunge nur noch maximal ein Jahr zu leben hätte. Bei den letzten Terminen zeigte sich die 52-Jährige mehrfach mit einem Sauerstoffgerät.

Da sich ihr Gesundheitszustand nach Angaben des Hofs zuletzt noch einmal verschlechtert hatte, war Prinzessin Ingrid Alexandra aus Australien nach Hause zurückgekehrt. Dort studiert sie derzeit. Haakon hatte eine Reise nach Japan verkürzt, um bei seiner kranken Frau zu sein.