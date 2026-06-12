Mette-Marit (52) wartet auf eine neue Lunge. Das bestätigte der norwegische Hof vor einer Woche. Das Schicksal der schwer kranken Kronprinzessin berührt offenbar viele Bürgerinnen und Bürger. Die Registrierungen für eine Organspende stiegen in den vergangenen Tagen rapide an, teilte die norwegische Stiftung für Organspende laut Medienberichten mit.

Knapp 6000 sollen es auf der entsprechenden digitalen Gesundheitsplattform gewesen sein. Zum Vergleich: Im Mai wurden im Schnitt rund 70 Spenderausweise pro Tag beantragt. „Am Donnerstag hatten wir 312 ausgefüllte Spenderausweise auf Helsenorge, gestern [Freitag, Anm. der Redaktion] waren es bereits 2178, was etwa 31-mal höher als der Durchschnitt im Mai ist“, berichtete Aleksander Sekowski von der Stiftung. Das sei „ganz fantastisch“, freute er sich gegenüber der Nachrichtenagentur NTB.

Mette-Marits Tochter reiste aus Sydney an, ihr Sohn wartet auf sein Urteil

Mette-Marit leidet bereits seit 2018 an einer chronischen Lungenerkrankung (Lungenfibrose). In den vergangenen Monaten verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand jedoch zusehends. Ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (22) reiste deshalb Ende Mai aus Sydney, wo sie seit vergangenem Sommer studiert, zurück in ihre Heimat, um ihrer Mutter beizustehen. Diese musste vergangene Woche kurzzeitig in ein Osloer Spital.

Bereits seit Monaten wird die Frau von Kronprinz Haakon (52) auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet, die mittlerweile unumgänglich sein dürfte. Für zusätzlichen Stress in dieser schweren Zeit sorgt die Situation rund um ihren Sohn Marius Borg Høiby (29), der sich aktuell in U-Haft befindet und auf sein Urteil am Montag wartet. Der älteste Sohn der Kronprinzessin ist in 40 Punkten angeklagt. Unter anderem soll er vier Frauen nach norwegischem Recht vergewaltigt haben, während diese schliefen. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre und sieben Monate Haft gefordert.