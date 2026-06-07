Normalerweise wird der Juni in Schweden von den Royals groß gefeiert: Neben dem Mittsommer wird am 6. Juni der Nationalfeiertag zelebriert. Für diesen besonderen Anlass legen die Damen ihre Tracht an, in blau-gelb natürlich. Auf Instagram teilt die Königsfamilie am Wochenende alte und neue Fotos der Königsfamilie.

Neben dem Regentenpaar strahlt Kronprinzessin Victoria (48) auf Fotos über beide Ohren. Zudem teilt der Palast neue Aufnahmen ihrer Kinder Prinzessin Estelle (14) und Prinz Oscar (10). Die beiden lächeln auf einer Blumenwiese und mit tierischer Begleitung in die Kamera. Während die Ältere sich wie ihre Mutter in schwedischer Tracht zeigt, trägt der kleine Oscar einen Anzug.

Doch bei den offiziellen Feierlichkeiten am Samstag fehlte ein Mini-Royal. Kronprinzessin Victoria und Ehemann Daniel (52) erschienen ohne Prinzessin Estelle. Die Fotos der Geschwister wurden bereits vorab aufgenommen, wie der Palast mitteilt. Die 14-Jährige befindet sich gerade auf Sprachreise und konnte daher nicht teilnehmen.

„Im Vorfeld des Nationalfeiertags wurden Prinzessin Estelle und Prinz Oscar in der grünen Umgebung des Schlosses Haga fotografiert”, heißt es in der Bildunterschrift.

Prinz Carl-Philip zeigt sich mit Tochter Ines

Auch Prinz Carl Philip (47) ließ sich den Nationalfeiertag nicht nehmen. Auf Instagram teilen die Royals ein Bild des Prinzen mit seinem jüngsten Spross Prinzessin Ines (1). Sie trägt ein Mini-Trachtenkleid und eine blau-gelbe Schleife im Haar.