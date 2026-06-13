König Charles III. (77) ehrte lokale Gemeinschaftsprojekte in der englischen Hafenstadt Grimsby. Dabei drehte er trotz Regens eine Runde unter den wartenden Bürgern. Außerdem besuchte er ein Jugendzentrum und informierte sich über die Zukunft der Region. Dabei passierte ein kleiner Protokollfehler, den König Charles III. mit einem Schmunzeln parierte.

Bürger einer lokalen Zukunftsinitiative empfingen den Monarchen im Blundell-Park-Stadion. Man führte Gespräche über die Stadtentwicklung und verlieh ihm gemeinsam mit dem Vereinsmaskottchen ein personalisiertes Fantrikot.

König Charles III. während seines Besuchs des Grimsby Town Football Club © IMAGO/Pool / I-images

Für Gelächter sorgte ein Fauxpas im Ticketbüro des Stadions. Die Leiterin Francine Orr erzählte „Mirror“ danach: „Ich hatte es den ganzen Morgen im Kopf. Dann kam er auf mich zu, schüttelte meine Hand und ich sagte: ‚Alles klar, Liebling!‘ Oh nein, es tut mir so leid, Eure Majestät.“ König Charles hätte gelacht und geantwortet: „Das ist schon okay, ich werde gerne Liebling genannt.“ Und das, obwohl die Mitarbeiter genaue Anweisungen für den royalen Gruß erhalten hatten.

König Charles besuchte außerdem noch das Freizeitzentrum Horizon Youth Zone, wo er sich mit Jugendlichen beim Kochen und Boxen unterhielt. Auch dort zeigte er sich vergnügt. Weil einige Schüler ihm erzählten, dass sie den Mathematikunterricht wegen seines Besuchs ausfallen lassen durften, sagte er schlagfertig: „Ich bin wohl für etwas gut.“