Der aus Althofen stammende Rian füllt mittlerweile große Hallen im ganzen deutschen Sprachraum. Seine unbeschwerte Musik trifft den Zeitgeist und setzt auf Mit-Sing-Song.

Neue Version seines Hits

Passend zur Fußballweltmeisterschaft legt Rian jetzt „Fußballparty“ vor, eine neue Version seines Hits „Hausparty“. Auf das Umdichten eigener Hits versteht er sich, hat er auch schon mit „Verwandtschaftstreffen“ eine eigene Weihnachtsversion herausgegeben. Und jetzt eben die Fußballweltmeisterschaft. Dabei war das gar nicht gedacht, aber ein kurzer Reel in den sozialen Medien hat ihm 700.000 Aufrufe in 36 Stunden beschert. Daher hat Rian jetzt den ganzen Song zur „Fußballparty“ gemacht: „Papas Gartenzelt wird zum Fußballfeld. Dort wo ein Griller war, da steht jetzt Alaba. Mein Mitbewohner schreit: Schau, wer durch den Garten flitzt. Das ist der Laimer und daneben der Arnautovic.“