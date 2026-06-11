Es war ein besonderer Flohmarkt am Fronleichnamstag, im Haus der Familie Hierzberger in Peesen bei Weiz. Schon beim Betreten des Hauses wurde klar: Bei diesem Flohmarkt geht es nicht nur um das Verkaufen von Altwaren, hier erleben Besucherinnen und Besucher gelebten Sinn für Geschichte, Handwerk und Ästhetik.

Freigelegte Gewölbe, historische Türen, eine Wand aus alten Weinkistenbrettern – Details, die man kein zweites Mal findet. Dazwischen Design und moderne Wohnkultur. So wirkt das Gebäude selbst wie das größte Ausstellungsstück.

Fünf Jahre lang haben Tanja und Manfred Hierzberger das Haus aus dem Jahr 1871 saniert, umgebaut und neu gedacht. Wände wurden versetzt, Zwischendecken entfernt, die Ziegel uralter Gewölbedecken freigelegt. So entstand eine ungewöhnliche Mischung aus Geschichte, Design und handwerklicher Leidenschaft.

In Hierzbergers Lagern scheint die Zeit stehen geblieben zu sein © KLZ / Andreas Tauser

„Noch bevor klar war, wie der Stiegenaufgang aussehen wird, hat Manfred eine gebrauchte Eichenholztreppe gekauft. So günstig bekommen wir die nie wieder“, erzählt Tanja Hierzberger. Ein Teil des Hauses sei danach gewissermaßen um die Treppe herum geplant worden.

Sammelleidenschaft seit 35 Jahren

Die Gäste schlenderten beim Flohmarkt durch die Räume. Fundstück reihte sich an Fundstück. Viele davon stammen aus der mehr als 35-jährigen Sammelleidenschaft des Hausherrn. „In seiner früheren Arbeit als Elektriker hat er auf Dachböden die ersten Schätze gefunden und dadurch eine Leidenschaft entwickelt“, erzählt Tochter Sabine.

3000 Stücke wurden beim Flohmarkt im kunstvoll gestalteten Hinterhof angeboten. Doch die wertvollsten Stücke blieben an ihren Plätzen im Haus. Sie standen nicht zum Verkauf. Dazu gehört ein von Hierzberger selbst restauriertes Polyphon von 1897. Es war einst das erste Musikabspielgerät der Stadt Weiz.

Das Polyphon aus dem 19. Jahrhundert war vor der Restaurierung ein Wespenhotel © KLZ / Andreas Tauser

Ebenso gibt es Jahrhundertealte Heiligenfiguren und historische Ölgemälde. Aber was ist der wertvollste Besitz? „Das Wertvollste sind meine Kinder und meine Frau“, sagt Manfred Hierzberger augenzwinkernd.

Diese Holzfiguren sind ungefähr 1000 Jahre alt © KLZ / Andreas Tauser

Im Haus gibt es auch weitere Raritäten: Einen originalen Bauplan der Kapelle in Ponigl, ein Gemälde, das einst hunderte Jahre im Schloss Freiberg hing und eine vom legendären Adolf Loos entworfene Lampe aus einem traditionsreichen Wiener Kaffeehaus.

Leihgaben ans Stadtmuseum

In Hierzbergers Besitz befindet sich zudem eine der größten Sammlungen historischer Fotografien von Weiz und den Umlandgemeinden. Selbst das Stadtmuseum greift immer wieder auf Leihgaben aus seiner Sammlung zurück. Und so steckt hinter jedem Gegenstand in dem Haus, hinter jedem Gegenstand beim Flohmarkt auch eine Geschichte.