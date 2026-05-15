Den Traum von einem eigenen Fußballstüberl hatte Manfred Isak schon als Kind. Heute hat er vier Räume voll mit Trikots, Schals und weiteren Artikeln aus der gesamten Fußballwelt. Von welchem Verein er Anhänger ist, ist in seinem Zuhause in Pölfing-Brunn kaum zu übersehen. „Ich bin seit meinem zehnten Lebensjahr Rapid-Fan und das ist bis heute geblieben“, erklärt der 51-Jährige. Er nennt den Ort, wo die Sammlungen zu sehen sind, liebevoll „Rapid-Stüberl”.

Das Stüberl mit den vielen Sammlerstücken ist allerdings nicht nur ein Raum für Sympathisanten des Wiener Bundesligisten, es ist ein Treffpunkt für alle Fußballbegeisterte, Freunde und Gleichgesinnte.

Sammlung mit besonderen Trikots

Vor vier Jahren begann der Familienvater mit dem Umbau seiner Werkstatt zu seinem heutigen Museum. Aktuell hat Isak insgesamt 74 Trikots zu Hause ausgestellt. Diese bieten von der englischen Premier League, über die zweite deutsche Bundesliga, bis hin zu Amateur-Teams aus dem Bezirk Deutschlandsberg ein buntes Spektrum auf. „Zähle ich zu den Trikots, die Autogramme, Fotos, Schals und Wimpel dazu, komme ich sicher auf 700 Fanartikel“, erzählt der fußballbegeisterte Maler.

Sogar von einem Schiedsrichter bekam der Pölfing-Brunner ein getragenes Hemd © KLZ / Andreas Neumayer

Die Besonderheit dabei: Jedes Dress wurde von dem jeweiligen Spieler auch original im Spiel getragen. „Durch Kontakte zu Freunden und Bekannten in der Fußballszene kam ich zu diesen original getragenen Dressen. Aber ich kenne auch selber viele Fußballer und Funktionäre. Das ist ein Kriterium, dass sie vom jeweiligen Spieler getragen sein müssen, denn kaufen oder bestellen, das kann schließlich jeder“, meint Isak. 14 Trikots sind auf Schaufensterpuppen, wie man sie aus Modegeschäften kennt, übergestreift.

Mit stolz zeigt der Sammler seine besonderen Exponate © KLZ / Andreas Neumayer

„Jedes Trikot brachte eine Geschichte mit sich. Oft dauerte es Monate, bis ich zu einem Exemplar kam. Andererseits ging es beispielsweise bei einem englischsprachigen Spieler aus der Region in Sekundenschnelle, dass ich eines bekam“, berichtet der Fußballfan.

Neben Trikots sind auch Autogramme und Schals aus der ganzen Fußballwelt dabei © KLZ / Andreas Neumayer

Treffpunkt für Fußballfreunde

Die in der Region einzigartige Sammlung ist ein ganz wichtiger Bestandteil seines Stüberls. Das sprach sich auch schon weit über die Bezirksgrenzen hinaus herum. „Ich durfte hier schon viele Freunde, Gleichgesinnte, Vereine und auch den einen oder anderen Fußball-Profi bei mir begrüßen. Diese Begegnungen und Gespräche machen es zu einem Ort der Begegnung und Leidenschaft rund um den Fußball. Egal von welchem Verein man kommt oder Fan ist“, erzählt der begeisterte Sammler.

Auch seine Lebensgefährtin war beim Aufbau der Sammlung immer dabei. „Es waren unzählige Arbeitsstunden, die wir hier investierten. Aber wenn man dann sieht, wie viele Leute vorbeikommen, macht es schon stolz“, erzählt Margit Zangl.

Partnerin Margit ist von der Menge der Exemplare ebenso begeistert © KLZ / Andreas Neumayer

Ob Bundesliga, Champions League oder die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft, jeder ist bei Manfred Isak willkommen. „Jeder, der Interesse hat, ist eingeladen vorbeizukommen und die Atmosphäre beim gemeinsamen Schauen zu erleben“, betont der Hausherr.