Zum 15. Mal fand die Prämierung der besten Weine der Region unter dem Motto „Wirtschaft & Wein“ in der Koralmhalle Deutschlandsberg statt. 258 Weine aus 38 Betrieben waren in acht Kategorien nominiert. Es wurden zwei Verkostungen durchgeführt. Die Jury tat sich mit der Entscheidung schwer.

Nach einer knappen Abstimmung durften sich folgende Betriebe über Siege freuen: Weingut & Buschenschank Pauritsch, Wies (Kategorien Weißburgunder, Schilcher Klassik, Rotwein Vielfalt), Weingut Lackner, Krottendorf (Sauvignon Blanc), Weingut Patrick Niggas, St. Stefan ob Stainz (Muskateller), Weingut und Buschenschank Weber, St. Stefan ob Stainz (Schilcher Orts- und Riedenwein), Weingut Schilcherei Jöbstl, Wies (Weißwein Vielfalt orts- und riedentypisch), Weingut Krottmayer, Eibiswald (Perl- und Schaumwein).

Mit drei Siegen wurde das Weingut und Buschenschank Pauritsch als „Gebietsweingut des Jahres 2026“ ausgezeichnet.