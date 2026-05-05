Voller Erfolg für die MS Stainz bei den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften in Deutschlandsberg: Bei sommerlichen Temperaturen zeigten die 23 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler starke Leistungen in den Disziplinen 60-Meter-Lauf, Weitsprung und Weitwurf.

Besonders erfolgreich war Laura Resch, die in der Altersklasse D weiblich mit 1475 Punkten den ersten Platz holte. Nicole Hafner belegte in derselben Klasse Rang fünf. Gemeinsam mit Laura Kiefer, Nena Strohmeier, Isabella Dengg und Jordis Meschnark sicherten sich die Mädchen zudem mit 5922 Punkten den Sieg in der Mannschaftswertung.

Viele Athletinnen und Athleten erzielten persönliche Bestleistungen. Schulleitung und Lehrerteam gratulierten herzlich und zeigten sich stolz auf den starken Auftritt ihrer Schüler.