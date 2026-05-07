Außergewöhnlicher Erfolg für das Weingut Stefan Gründl aus der Südsteiermark: Bei der AWC Vienna Frühlingsverkostung 2026 wurde der Betrieb aus Labuttendorf mit sechs Gold- und zwei Silbermedaillen ausgezeichnet – und das bei neun eingereichten Weinen. In einem internationalen Teilnehmerfeld mit 4486 Weinen aus 34 Ländern zählt das zu den herausragenden Ergebnissen des Wettbewerbs.

„Das Ergebnis ist wirklich der Wahnsinn und hat meine Erwartungen definitiv weit übertroffen“, sagt Stefan Gründl. Die Prämierungen seien eine „wunderschöne Bestätigung“, dass man als Betrieb auf dem richtigen Weg ist.

Gold gab es für Weißburgunder, Welschriesling, Sauvignon Blanc Südsteiermark DAC 2025, Sommertraum Rosé 2025, Weißburgunder Ehrenhausen 2024 und Muskateller Frizzante. Silber holte Gründl mit Lausbua 2025 und Gelber Muskateller Klassik 2025.