Die Freiwillige Feuerwehr Seggauberg hat am Sonntag ihr 90-jähriges Bestehen gefeiert – eingebettet in den Auftakt der Steirischen Roas. Landeshauptmann Mario Kunasek gratulierte persönlich und würdigte in seiner Ansprache den Einsatz der Wehr als verlässliche Stütze für die Sicherheit in der Region. Das Motto „Schnell. Sicher. Zuverlässig.“ stehe seit 90 Jahren für Professionalität, Sorgfalt und Einsatzbereitschaft. Beim Festakt wurde zudem die neue Tragkraftspritze gesegnet und offiziell in Dienst gestellt. Die 1935 gegründete Wehr zählt heute 67 Mitglieder und steht unter dem Kommando von Hauptbrandinspektor Robert Wagner. Nach dem offiziellen Teil wurde am Dorfplatz Frauenberg gemeinsam mit zahlreichen Gästen der Steirischen Roas weitergefeiert.