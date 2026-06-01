Am 27. Juni verwandelt sich der Gemeindeparkplatz in der Ringstraße 8 in Feldbach von 16 bis 20 Uhr in einen besonderen Treffpunkt für Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und soziales Engagement: Der Charity-Flohmarkt „Zweitliebe“ lädt Besucherinnen und Besucher zum Stöbern, Kaufen und Gutes tun ein. Der gesamte Erlös kommt Frauen in der Region zugute und unterstützt Initiativen, die sich für deren Wohl einsetzen. Initiiert wird die Veranstaltung von Sophie Salchinger-Koch, Gründerin von SO Femme, gemeinsam mit Sissi Kroneder von Sissis Weinbar, dem Clublokal des Piwi Smaragd Clubs.

Interessierte können am Flohmarkt aktiv teilnehmen, indem sie Kleidung selbst verkaufen (Standgebühr beträgt 15 Euro) oder ihre Kleidung über das SO-Femme-Team verkaufen lassen. Ein Teil der Einnahmen wird dabei gespendet. Anmeldung für einen Verkaufsstand oder die Abgabe von Kleidung ist per E-Mail unter sofemme.events@outlook.at oder vor Ort bei Sissis Weinbar möglich.