„Wenn ich in meinem Element bin und über Schallplatten spreche, dann dauert es“, muss sich Christian Mathans nach drei Stunden mit einem Lachen entschuldigen. Es gibt aber tatsächlich einiges zu erzählen über das, was in den letzten drei Jahrzehnten so passiert ist, seit 1996 das 17 Quadratmeter kleine CD-Geschäft namens „Inandout Records“ in der Reitschulgasse eröffnet wurde.

Allen Widrigkeiten und allen Totsagungen der Musikbranche zum Trotz steht Mathans mittlerweile einem Platten-Imperium vor, das man nicht erahnen kann, wenn man lediglich das 1997 eröffnete Plattengeschäft in der Grazer Neutorgasse kennt, das längst den ersten kleinen Laden ersetzt hat. Steht man mitten in den riesigen Lagerhallen in Seiersberg-Pirka, nur ein paar Meter jenseits der Grazer Stadtgrenze, ahnt man es schon eher: Rund eine Million Tonträger lagern hier auf zusammengestückelten 4000 Quadratmetern Fläche. Im Großhandelsbereich werden zu Spitzenzeiten 100.000 Stück pro Woche oder sogar mehr in Länder von den USA bis Australien verschickt, die Adressen sind bekannte Großhändler wie JPC, Fnac und HMV, nur Amazon versucht man so gut es geht zu meiden. „Der Großhandel ist mit Sicherheit unser Herzstück und wichtigstes Standbein“, sagt Mathans, bei den Mitarbeitern eher unter dem Namen „Chrissi“ bekannt – wie auch für letzte Mails um drei Uhr nachts und schwarze Crocs als einziges Schuhwerk.

Neben der 2006 gegründeten I-DI GmbH für den Handel steht Mathans unter anderem auch seit 2017 der Takt Direct GmbH mit zwei Plattenpresswerken in Großbritannien und Polen vor, Teil der Firmenholding ist mit Second Records auch ein eigenes Plattenlabel. „Ja, das sind einige Firmen, doch das ist wie ein Uhrwerk, bei jedem Rädchen gleich wichtig ist – alle Bereiche und Konstellationen schließen sich am Ende in einem Kreis, vom Erwerben der Lizenz über die Herstellung eines physischen Tonträgers bis zum fertigen Produkt im Regal.“ 40 Personen arbeiten in den unterschiedlichen Bereichen, auch seine Frau Margit (zuständig für die Finanzen) und die beiden gemeinsamen Kinder sind dabei.

Kein Mangel an Krisen – und eine Insolvenz

MP3 und Streaming, Coronapandemie, Krieg in der Ukraine: An Krisen mangelte es in der Musikbranche in den letzten Jahrzehnten nicht. Vor zwei Jahren schlitterte dazu noch die Inandout Distribution Gmbh in die Insolvenz, die Mathans‘ Gründungspartner Tino Kopanakis über die Jahre parallel zu einem großen E-Commerce-Anbieter für praktisch alles außer Musik aufgebaut hatte. An der Trennung hat man wirtschaftlich noch immer zu knabbern. Doch die I-DI war damals längst eine separate Firma, das Plattengeschäft in der Neutorgasse als wichtiges und auch wirtschaftlich nach wie vor gut funktionierendes Herzstück konnte Mathans gemeinsam mit Niko Zagler aus der Konkursmasse der Inandout Distribution herauskaufen und so retten.

Kanye West, Snoop Dogg und Wu-Tang-Clan

Zagler, der seit 20 Jahren im Geschäft steht und schon hier gelernt hat, ist für Plattenfans auch so etwas wie das Gesicht der Firma in der Grazer Innenstadt. „Immer wieder wundern sich Kunden im Geschäft über die Special Editions, die wir hier haben“, schmunzelt er: „Ich sage dann immer, dass sie von unserem Label sind.“ Auch in diesem Bereich hat sich zuletzt enorm viel getan – denn mittlerweile setzen auch weltbekannte Musikerinnen und Musiker auf das Know-how aus Seiersberg, wenn es um die Herstellung und Distribution ihrer Musik geht. Heuer waren es etwa Kanye West mit „Bully“ (veröffentlicht unter dem Namen Ye) und Snoop Dogg mit „10 til’ Midnight“. Der US-Kultrapper und sein Label Death Row Records lassen die physischen Ausgaben seines Albums fast weltweit exklusiv in Seiersberg herstellen und von hier aus vertreiben – noch diese Woche fliegt Mathans zu einem Treffen nach Los Angeles, um Snoops Europatour und weiteres zu besprechen. Auch für den Wu-Tang-Clan stellte man exklusive Platteneditionen für die letzte Tour her, für jeden Stopp gab es eine eigens designte Platte in limitierter Auflage.

Vici und Christian Mathans 2026 mit Method Man in London © privat

Das antizyklische Festhalten an der guten alten Schallplatte hat sich nicht nur im Bereich Handel ausgezahlt – denn durch den Vormarsch von Streaming ist wieder eine neue Nische entstanden, die man zu nutzen wusste. „Große Plattenfirmen machen mittlerweile mehr als 80 Prozent ihres Umsatzes durch digitale Veröffentlichungen und Merchandising“, sagt Mathans. Der Rest, also die physischen Tonträger wie CD und Schallplatte, wurden zum Geschäftsrisiko. Weshalb die Lizenzen immer öfter vergeben werden – mittlerweile auch von großen Firmen wie BMG, Warner, Epitaph und Century Media. Das Thema Logistik und Direktvertrieb (D2C für Direct-to-Consumer) werde ebenfalls immer wichtiger: „Das wird auch einer der Eckpunkte in der Zukunft für uns sein – Künstler trennen sich von ihren Labels und suchen neue Wege, ihre Produkte auch so an ihre Fans zu bringen. Da könnten wir eine große Rolle spielen.“

Auch, wenn er längst nicht mehr dazukommt, sich alle Platten anzuhören, eines soll so bleiben wie es mit Mathans‘ 20.000 Platten umfassenden Sammlung begonnen hatte, die er schon mit 15 Jahren besaß: „Wir machen das alles aus Leidenschaft für die Musik.“