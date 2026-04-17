Spitze waren beide steirischen Teams, die ab Samstag (19 Uhr) in die Play-offs der Basketball-Superliga starten. Auf Kapfenberg trifft dies im wahrsten Sinne des Wortes zu: Die Bulls beendeten die reguläre Saison in der Tabelle auf Rang eins. Der UBSC Graz war dafür in den Statistiken fast überall die Nummer eins: Der Klub aus der Landeshauptstadt hat (unter anderem) die meisten Punkte erzielt, die meisten Rebounds erkämpft und versenkte in Relation zu den Versuchen die meisten „Dreier“ sowie Freiwürfe. Dennoch sind die Grazer „nur“ Fünfter – aber ein mehr als ernstzunehmender Kontrahent in der entscheidenden Ligaphase.

Kapfenberg eröffnet die im „Best of five“-Modus ausgetragene Viertelfinal-Serie mit Heimrecht gegen Traiskirchen. Das Spiel der Bulls stand bislang für gelebte Intensität und für kompromisslose Defensive. Für Trainer Klym Artamonov bildete dies bislang das Erfolgsrezept. „Wichtiger als Siege war, dass wir versucht haben, unserer Identität und unserer Idee treu zu bleiben. Das bedeutet für mich: Energie und Intensität speziell in der Verteidigung. Von diesem Weg sind wir weder links noch rechts weit abgebogen“, sagt der 32 Jahre junge Trainer, dessen Vertrag kürzlich bis zum Ende der Saison 2027/28 verlängert wurde.

Zudem wusste sein Team mit guten wie schlechten Phasen umzugehen. Markant war die Serie von elf Spielen in Folge, die gewonnen werden konnten – zuletzt gab es auch eine Durststrecke von drei Niederlagen in Folge. In erfolgreichen Phasen sei nicht alles perfekt gewesen, in schlechten nicht alles desaströs, sagt der Ukrainer: „Wir haben das Gute an Niederlagen und das Verbesserungspotenzial an Siegen gesehen.“

Graz-Trainer sieht Parallelen zum Erfolgsteam vor zwei Jahren

Der UBSC Graz muss zum Viertelfinal-Auftakt gegen Wels auswärts antreten – und die statistische Überlegenheit in Siege ummünzen. Das größte Manko war für Trainer Ervin Dragšič, dass sein Team „Führungen manchmal leichtfertig aus der Hand gegeben hat. Da wollte die Mannschaft zu viel.“ In punkto Erfahrung könne man dem routinierten Welser Team nicht das Wasser reichen – das muss Graz wettmachen. „Dafür haben wir eine athletische, junge, motivierte Mannschaft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor dieser Aufgabe nicht zurückschreckt.“

Die Grazer haben erstmals in der regulären Saison jeden Gegner zumindest einmal besiegt. Das ist ein Zeugnis für die Qualität im Kader. Dragšič bestreitet mit Graz seine neunte Saison, zum sechsten Mal in Folge steht Graz im Play-off. Ist die aktuelle Graz-Mannschaft die beste, die er je unter seiner Obhut hatte? Vergleiche sind schwierig, sagt der Slowene. Aber möglich – tatsächlich sieht er Parallelen zu dem Team, mit dem er vor zwei Jahren Vizemeister wurde. „Unter dem Korb sind wir sogar besser besetzt als damals“, meint Dragšič, „aber das zählt jetzt nichts mehr“.

Das Semifinale wäre ein rein steirisches

Bezwingen Graz und Kapfenberg ihre Viertelfinal-Gegner, ist ein steirischer Finalist bereits sicher: Im Halbfinale käme es zu einem weiß-grünen Aufeinandertreffen.