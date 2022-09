Gegen den Vizeweltmeister von 2018 reichte es am Ende nicht zu einem Sieg für Österreich. Nachdem Luka Modrić die Gäste in Führung gebracht (6.) hatte, glich Christoph Baumgartner noch aus (9.). In Hälfte zwei entschieden dann Marko Livaja (69.) und Dejan Lovren (72.) die Partie für die Kroaten. Wie sahen Sie die Leistungen der ÖFB-Spieler? Stimmen Sie ab!