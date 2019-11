Facebook

Franco Foda © APA

Vor dem abschließenden EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Lettland hält Franco Foda bei einer bisher von österreichischen Fußball-Teamchefs unerreichten Bilanz. Unter dem Deutschen brachte es die ÖFB-Auswahl, ausgehend von der Drei-Punkte-Regel, auf einen Schnitt von 2,1 Zählern pro Spiel. Karl Stotz, der Zweitplatzierte in dieser Wertung, hat mit einem Schnitt von 1,88 schon Respektabstand.