Mit einem 4:2-Erstrundensieg im ÖFB-Cup ist der GAK in Bad Gleichenberg plangemäß in die Saison gestartet. „Unterm Strich sind wir souverän aufgestiegen und haben von der fünften bis zur 65. Minute auch die Art und Weise, wie wir in dieser Saison spielen wollen, auf den Platz gebracht“, sagt Trainer Gernot Messner, der in seine zweite volle Saison bei den Rotjacken geht. Den bitter verpassten Aufstieg hat man beim GAK abgehakt, der Fokus liegt auf der neuen Spielzeit. „Wir haben gut daran getan, das Erlebte zu analysieren, zu akzeptieren und dann nach vorne zu schauen“, sagt Messner. „Es bringt nichts, in der Vergangenheit zu leben. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und wieder so arbeiten wie im letzten Jahr.“