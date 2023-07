Dass Paul Koller in diesem Sommer den GAK verlässt, war längst kein Geheimnis mehr, beim 4:2-Cuperfolg in Bad Gleichenberg war er nicht mehr im Kader zu finden. "Wir wollten kein Risiko eingehen", sagt Koller, denn sein neuer Arbeitgeber steht nun fest: Der Innenverteidiger fährt heute früh nach Vorarlberg und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bei Bundesligist Altach. "Ich freue über diesen Schritt und möchte mich in der Bundesliga etablieren", sagt der 21-Jährige, der sich in den vergangenen eineinhalb Jahren zu einem der besten jungen Innenverteidiger der 2. Liga gemausert hat.