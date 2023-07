Wie lange haben Sie benötigt, um den verpassten Aufstieg zu verdauen?

RENE ZIESLER: Ich bin zwei Tage nach dem Spiel in Dornbirn mit meiner Familie auf Urlaub nach Griechenland gefahren, das hat mir extrem geholfen - auch wenn ich dort gleich am ersten Tag einen mehrstündigen Videocall hatte, das hat meiner Frau nicht so gefallen. (lacht) Jeder findet seinen Weg, damit zurechtzukommen. Aber es kommt immer wieder hoch, es ist auch mit nichts vergleichbar. Es heißt immer, es wird für etwas gut gewesen sein, aber diesbezüglich bin ich mir nicht ganz sicher.