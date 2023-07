Der Kameruner Michael Cheukoua ist ab sofort ein "Roter"! Die Grazer haben den 26-jährigen Angreifer von Bundesligist Austria Lustenau verpflichtet und mit einem Zweijahres-Vertrag ausgestattet. "Seine Tempodribblings und sein Zug zum Tor machen Michael seit Jahren zu einer Gefahr für gegnerische Teams. Ich freue mich sehr, dass er diese Gefahr nun in unserem Dress ausstrahlen wird", sagt Sportdirektor Dieter Elsneg.

In seiner Karriere spielte Cheukoua 24 Mal in der Bundesliga und traf vier Mal. In Liga zwei war der Offensivmann 113 Mal im Einsatz und erzielte 30 Tore - zudem bereitete er 20 Treffer vor.