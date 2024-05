Über 7000 Fans feierten den frischgebackenen Zweitliga-König beim ersten Stopp der Meistertour am Samstag. Das Ergebnis, ein 1:1 gegen Horn, war letzten Endes – fast – nebensächlich. Fast deshalb, weil der GAK noch den Punkterekord in der 2. Liga knacken will, der liegt aktuell bei 70 Zählern (Austria Lustenau 2021/22) – in den verbleibenden drei Spielen müssen dafür drei Siege her. Nichtsdestotrotz bekamen im ersten Spiel nach Feststehen des Aufstiegs einige Spieler von Trainer Gernot Messner das Vertrauen geschenkt, die bisher nicht immer erste Wahl waren. Einer davon stand bislang in der Liga keine einzige Minute auf dem Feld, Christoph Nicht durfte als Cup-Torhüter immerhin zwei Partien im ÖFB-Cup bestreiten. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wieder einmal vor so vielen Leuten spielen zu dürfen“, sagte der 30-Jährige, der in der vergangenen Saison infolge eines Kahnbeinbruchs seinen Einsergoalie-Status an Jakob Meierhofer verloren hatte.