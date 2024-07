Beim SV Stripfing läuft es in den vergangenen Jahren nicht schlecht. Nachdem den Niederösterreichern in der Saison 2022/23 erstmals in der Vereinsgeschichte der Aufstieg in die 2. Liga gelungen war und in der vergangenen Saison die Klasse als 13. souverän gehalten wurde, konnte der 1951 gegründete Klub in den vergangenen Tagen einige neue Sponsoren gewinnen. Allen voran wurde mit dem 1971 in Bologna gegründeten Sportartikelhersteller MACRON der neue offizielle Ausrüster des Vereins vorgestellt.

Aber auch der Nachwuchs darf sich über neue Unterstützer freuen, von denen einer relativ ungewöhnlich ist: und zwar ein Bestattungsunternehmen. „Wir freuen uns, die Bestattung Drabek aus Gänserndorf als neuen Nachwuchspartner begrüßen zu dürfen“, gab der Klub in den sozialen Medien bekannt. Wie genau die Unterstützung aussehen wird, wurde nicht bekannt gegeben, sie dürfte aber wohl finanziell erfolgen.

Die Kampfmannschaft des SV Stripfing, die Inaki Bea trainiert wird, ist bereits heute im ÖFB Cup im Einsatz. Um 19.30 Uhr treffen die Niederösterreicher in der ersten Runde auf den burgenländischen Regionalligisten Oberwart.