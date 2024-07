Rapid hat sich im Kampf um den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League in eine gute Position gebracht. Die Hütteldorfer gewannen am Donnerstag das Zweitrunden-Hinspiel gegen Wisla Krakau mit 2:1 und haben damit im Retourmatch in einer Woche in Wien alle Trümpfe in der Hand. Isak Jansson (37.) und Matthias Seidl (53.) trafen bei einem Eigentor von Maximilian Hofmann (79.) gegen Polens Cupsieger, Neuzugang Bendeguz Bolla sah kurz vor der Pause Rot.

Damit winkt ein Drittrunden-Duell gegen den Sieger des Duells zwischen Trabzonspor und Ruzomberok aus der Slowakei.

Austria Wien patzte

Der Saisonstart der Wiener Austria und somit das Pflichtspiel-Debüt von Coach Stephan Helm ist hingegen daneben gegangen. Die „Veilchen“ verloren das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference-League bei Ilves Tampere mit 1:2 (0:0). Santeri Haarala (51.) und Ex-St. Pölten-Spieler Roope Riski (88.) schossen den finnischen Cupsieger zu einem verdienten Heimsieg. Allerdings gelang Lucas Galvao in der 90. Minute noch der wichtige Anschlusstreffer.

Die Favoritner stehen nun im Rückspiel am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF 1) unter Siegzwang, soll der Europacup-Ausflug nicht früh vorbei sein. Weiter geht es allerdings zunächst am Sonntag mit dem Erstrundenspiel im ÖFB-Cup auswärts beim Drittligisten FC Pinzgau Saalfelden (16.00 Uhr).