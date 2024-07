Ahoi, Captain! Mit einer Floßfahrt auf der Mur eröffnete der GAK die neue Saison und Kapitän Marco Perchtold ließ es sich nicht nehmen, kurzerhand das Steuer in die Hand zu nehmen – bevor das Floß ablegte, wohlgemerkt. Heute (19 Uhr, ORF Sport+ Konferenz live) steht der Pflichtspielauftakt an, in der ersten Runde des ÖFB-Cups sind die Rotjacken bei Velden in Villach-Lind zu Gast. Gegen den Zweiten der abgelaufenen Kärntner Landesliga-Saison gibt Perchtold den Kurs vor: „Es ist unser Anspruch, eine Runde weiterzukommen. Wir sind klarer Favorit – wir sind Bundesligist.“