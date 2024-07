Die Merkur-Arena in Graz wird umgebaut. Dies hat die Stadt-Regierung von Graz angekündigt. Der ganze Umbau soll 2,5 Millionen Euro kosten. Die Umbau-Arbeiten sollen bis Februar 2025 fertig werden.

Unter anderem wird es neue Glas-Wände zwischen den Fan-Sektoren geben. Aber auch die Toiletten-Anlagen in gewissen Bereichen des Stadions werden erneuert.

Das 1. Spiel von GAK

Das nächste Spiel in der Merkur-Arena findet am 2. August statt. Dann wird die neue Bundesliga-Saison mit dem Spiel GAK gegen Red Bull Salzburg beginnen. Am 19. Oktober 2024 wird das 1. Derby zwischen Sturm Graz und GAK in der Merkur-Arena stattfinden. Sturm Graz und GAK haben seit vielen Jahren nicht mehr in der Bundesliga gegeneinander gespielt.