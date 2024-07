Der moderne Fußball kennt offenbar keine Verschnaufpause: Eben erst haben der GAK und Sturm jeweils den Meistertitel gefeiert, vor gefühlten zwei Tagen wurde das Finale der Europa-Meisterschaft abgepfiffen – schon steht die neue Bundesligasaison in Österreich vor der Tür. Am 2. August erfolgt bereits der Anpfiff, den Auftakt macht „Aufsteiger“ GAK gegen die Bullen aus Salzburg. Und zwar in der Merkur-Arena in Graz-Liebenau, die ja ungeachtet aller Debatten und Studien weiterhin die Heimat sowohl der Roten als auch von Sturm Graz ist. Im Windschatten der Diskussionen wurde aber beschlossen, das Liebenauer Stadion aufzurüsten – im Rathaus spricht man gar vom „größten Sicherheitspaket seit der Stadioneröffnung 1997“. Rund 2,5 Millionen Euro werden dafür investiert, die einzelnen Schritte werden laut Politik „nach Prioritäten umgesetzt“ und bis Februar 2025 abgeschlossen.