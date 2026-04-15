Fünf Siege, je zwei Remis und Niederlagen: Am 4. Oktober des Vorjahres, nach dem 3:1-Erfolg beim GAK, war die schwarz-weiße Welt im Lavanttal in Ordnung. Der amtierende Cupsieger schielte unter Didi Kühbauer schon wieder nach Europa, das man in der Conference-League-Quali gegen Nikosia hauchdünn im Elferschießen nicht erreicht hatte. Dann folgte der Krach, Kühbauer verschwand zum LASK, weckte den schlafenden Riesen und steht mit den Linzern im Cupfinale und auf Platz zwei in der Liga. Die Wölfe feierten danach nur mehr je einen Sieg unter Peter Pacult sowie Ismail Atalan, kassierten bis heute allerdings zehn Niederlagen.

Jetzt spukt das Abstiegsgespenst im Lavanttal, der WAC liegt nur mehr zwei Punkte vor Schlusslicht BW Linz, trifft unter dem vierten Trainer der Saison nun am Samstag daheim und kommende Woche auswärts zweimal auf die Oberösterreicher, rund um Shon Weissman, der ja zurückkommen soll, aber nur im Fall des Klassenerhalts. Für das Duell am Samstag machen Wolfsberg und sein sportliches Aushängeschild nun ordentlich mobil, hoffen auf viel Unterstützung. Zumindest auf etwas mehr als 4000 Besucher will man zählen können. Dafür wurden unter anderem rund 20 Schulen im Lavanttal per Rundruf informiert, dass der WAC die Schüler mit Gratis-Tickets zur Partie einlädt.

Auch im (Vor-)Verkauf wird die Werbetrommel gerührt. So wandte sich unter anderem Kapitän Dominik Baumgartner via Social Media an die Fans: „Ich weiß, wir sind in einer schwierigen Situation. Aber ich hoffe, ihr seid am Samstag alle dabei. Unterstützt uns in jeder Phase des Spiels, wir brauchen euch unbedingt.“

Der WAC-Fanklub „Schatteneinheit94“ gab auch das Motto „Insieme“, zu Deutsch „gemeinsam“, aus, um auch die regelmäßigen Besucher darauf einzuschwören, sie auf die Ost-Tribüne zu den Stimmungsmachern zu gesellen. Und selbst Wolfsbergs Bürgermeister Alexander Radl richtete sich mit einem Appell via Instagram an die Bevölkerung, skizzierte noch einmal die Highlights in der WAC-Historie, wie das 4:0 in der Europa League in Gladbach 2019 oder allen voran den Cupsieg im Vorjahr, auch um den Geist des Vorjahres wieder zu wecken, als 20.000 Fans im Wörthersee Stadion dabei waren. „Der WAC hat uns über viele Jahre goldene Momente beschert. Aber jetzt braucht der WAC uns. Gemmas an – gemma hin – helf ma zamm!!!“, schreibt der Stadtchef.