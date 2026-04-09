Nur vier Profifußballer spielten öfter unter dem neuen WAC-Trainer Thomas Silberberger, als Innenverteidiger David Gugganig. Der Innenverteidiger lief 154 Mal in sechs Spielzeiten bei der WSG Tirol unter Silberberger auf, was mehr als die Hälfte der bisher 301 Karriereeinsätze des 29-Jährigen ausmacht. Er kennt Silberberger also in- und auswendig. „Menschlich ist er ein richtig toller Typ, der immer einen lockeren Spruch drauf hat“, schwärmt der WSG-Spieler, sagt aber auch: „Er kann auch sehr direkt sein, was aber auch gut ist.“

Gugganig, selbst von 2021 bis 2023 beim WAC engagiert, ehe er nach Wattens zurückkehrte, ist auch überzeugt: „Dem WAC ist mit der Verpflichtung sicher ein guter Griff gelungen. Er kennt auch die Situation des Abstiegskampfes und ist dafür sicher der Richtige.“ Dass Kampf-Fußball aber weit nicht alles ist, weiß Gugganig auch: „Klar, jetzt geht es nur um Ergebnisse, da wird der WAC sehr kompakt sein müssen. Aber danach stelle ich mir schon vor, dass sie sehr variabel agieren werden. Denn mit dem Ball erlaubt Silberberger seinen Mannschaften schon einige Freiheiten, zwängt Spieler nicht in der Offensive starr in Positionen.“

Für Gugganig wird es bei der WSG weitergehen

Für die WSG schaut es vor dem Duell mit Schlusslicht BW Linz gut aus, aber man ist gewarnt. „Wir dürfen nicht nachlassen, sollten auch in Linz nicht verlieren, sonst kann es eng werden“, so Gugganig, der noch ein Jahr Vertrag hat: „Ich fühle mich total wohl.“