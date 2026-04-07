Im Sommer 2012 stieg der RZ Pellets WAC erstmals in die Bundesliga auf, ist seither eine Konstante in Österreichs höchster Spielklasse, quasi ein „Langzeit-Klub“. Am Dienstag vermeldeten die Wolfsberger die Verpflichtung eines passenden Pendants: „Ich bin ein Langzeit-Trainer“, sagte der Neo-Wölfe-Coach Thomas Silberberger. Nach zuvor sechs Jahren in Kufstein unterschrieb der 52-Jährige im Sommer 2013 bei WSG Tirol und führte die Tiroler von der Regionalliga bis in die Bundesliga. Elf Jahre blieb er bei den Wattenern, wechselte im Sommer 2024 zur Admira. „Auch dort war ich mit zwei Saisonen bis zu meinem Rücktritt im März der längstdienende Trainer der letzten 15 Jahre“, schmunzelte der Tiroler.

WAC-Präsident Dietmar Riegler mit Neo-Coach Thomas Silberberger © GEPA pictures

Vertrag bis 2028

Silberberger folgt auf Ismail Atalan, von dem sich der WAC am Ostermontag trennte, signierte in Wolfsberg einen Vertrag bis Sommer 2028. „Der würde auch im worst case – bei einem Abstieg in die 2. Liga – aufrechtbleiben“, bestätigte Präsident Dietmar Riegler, der von einer zuletzt schwierigen Zeit sprach. „Bis Samstag war ich positiv eingestimmt. Ich habe mit Atalan vor dem Spiel gegen Tirol telefoniert. Er sprach von einer perfekten Stimmung und war überzeugt zu gewinnen“, erzählt Riegler. „Mit dieser Einstellung setzte ich mich vor den Fernseher – und war dann komplett baff. Es ist von Minute zu Minute schlechter geworden. Wir haben völligverdientt verloren, das Auftreten war extrem enttäuschend.“ Riegler zog einen Schlussstrich, beurlaubte Atalan, der am Dienstag schon heim nach Deutschland fuhr. „Alles weitere klären wir, wenn Ruhe eingekehrt ist“, sagte Riegler, der am Wochenende mit Silberberger Kontakt aufnahm. „Ich hatte schon vorher oft gedacht, dass er gut zu uns passen könnte. Er hat schon öfters in der Qualigruppe gespielt, kennt die Liga. “ Der Neo-Trainer sagte Ähnliches: „Ich dachte schon zu meiner Zeit in Tirol: WAC-Trainer zu sein, wäre schon cool.“

Silberberger schläft im „Silberberg“

Am Wochenende ging es „brutal schnell“, verriet Silberberger, der übrigens im fast gleichnamigen Hotel „Silberberg“ hinter der Lavanttal-Arena Quartier bezieht. „Der erste Kontakt war am Sonntagvormittag. Wir machten einen Termin für Montagabend aus. Für mich war klar: Wenn der WAC ruft, dann musst du hin. Der WAC ist eine Topmannschaft.“

Am Dienstag hielt Silberberger am Nachmittag bereits das erste Training ab, am Samstag (17 Uhr, Lavanttal-Arena) sitzt er gegen Ried auf der Bank. „Ich werde im taktischen Bereich sicher etwas ändern“, kündigte er an. „In der Quali-Gruppe spielen alle mit einer Fünfer- bzw. Dreierkette. Diesen Spielstil gilt es anzunehmen. Auch im Anlaufen habe ich Probleme erkannt.“ Und: „In der Defensive wird es vier, fünf Prinzipien geben, ebenso in der Offensive. Und rundherum wollen wir Fußball spielen.“ Silberberger benötigt keine Eingewöhnungsphase („Ich kenne den Großteil der Mannschaft schon von meiner Analysetätigkeit bei Sky – die ich gestern beendet habe.“), er übernimmt auch die bestehenden Co-Trainer: „Ich habe das auch schon zuvor bei der Admira gemacht, bin ein Teamplayer.“

„Hemdsärmeliger Tiroler Bua“

In seiner Heimat wird Silberberger beschrieben als „hemdsärmeliger Tiroler Bua“, der auch auf den Tisch hauen kann, aber nie persönlich wird. Er gilt als Menschenfänger, hat einen sehr guten Tiroler Schmäh und findet immer Lösungen.“ Dass er der bereits vierte Trainer der laufenden Saison ist (nach Didi Kühbauer, Peter Pacult und Atalan), stört weder Silberberger noch Riegler. „Der Präsident hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er ein gutes Händchen hat. Ein Nenad Bjelica, Christian Ilzer, Gerhard Struber, Ferdinand Feldhofer – alles tolle Trainer, die von Wolfsberg aus den nächsten Schritt gemacht haben.“