Nach 13 Pflichtspielen ist die Ära von Trainer Ismail Atalan auch schon wieder vorüber. Auf der Habenseite blieb ein 2:1 gegen die Wiener Austria plus drei Remis bei neun Niederlagen.

Nun zog der WAC-Vorstand die Reißleine. Am Samstag gegen Ried wird bereits Thomas Silberberger die Kommandos geben. Der Tiroler, der bis März 23. März die Admira betreute und zuletzt noch als Experte bei Sky fungierte, übernimmt nun das Traineramt.

Am Osterwochenende verriet er bei Sky, dass nach dem Aus bei der Admira „viel Druck abgefallen ist“. Zuvor coachte Silberberger 619 Spiele am Stück.

Der 52-Jährige ist nach Didi Kühbauer, Peter Pacult und Atalan der vierte WAC-Trainer in dieser Saison und wird seine Premiere am Samstag gegen Ried feiern. Anschließend folgt das wohl entscheidende „Abstiegs-Doppel“ gegen Blau-Weiß Linz.