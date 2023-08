Wenn Hartberg am Sonntag zu Hause gegen Salzburg spielt, dann wird Christoph Freund ein letztes Mal als Salzburg-Sportdirektor in der Oststeiermark zu Gast sein. Mit 1. September ist der 47-Jährige neuer Sportchef bei den Bayern. "Wir sind schon lange im Austausch", sagt Hartberg-Geschäftsführer Erich Korherr. Als Marcel Sabitzer in Salzburg gespielt hat, ist Korherr mit Herfried Sabitzer immer wieder in Salzburg zu Gast gewesen.