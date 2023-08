Im Juni hat Christoph Urdl noch in der Regionalliga für Deutschlandsberg beim 3:1-Auswärtssieg in Treibach getroffen, zwei Monate später kann er sein erstes Bundesliga-Tor von der To-do-Liste streichen. Beim 1:0-Erfolg Hartbergs gegen Rapid hat der 23-Jährige im Allianz-Stadion als Joker den Goldtreffer erzielt. "Es ist noch sehr surreal", sagt der Grazer. "Es gibt nichts Geileres, als in dem Stadion das Siegtor zu erzielen. Ich habe lange auf mein erstes Tor in der Bundesliga warten müssen, aber ich habe immer daran geglaubt - auch, wenn ich einen sehr schweren Weg gegangen bin."